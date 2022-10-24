Российский боец Олейник отказался подписывать новый контракт с UFC

Российский боец Алексей Олейник отказался подписывать новый контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник отказался подписывать новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом он рассказал ТАСС.

«В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — заявил спортсмен. Он отметил, что будет выступать в другой организации.

2 октября Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC Vegas 61. Схватка прошла в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой 39-летнего Латифи единогласным решением судей. Бой проходил в предварительном карде. 10 апреля россиянин одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273.

Олейник выступал в UFC с 2014 года. В профессиональной карьере он провел 78 поединков, одержав 60 побед и потерпел 17 поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.