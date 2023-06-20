Польша объяснила отказ в высадке охраны президента ЮАР

МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны президента ЮАР незадекларированным оружием

Польские пограничники отказали охране президента ЮАР Сирила Рамапосы в высадке из-за незадекларированного оружия. Так инцидент объяснил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает ТАСС.

«Опасные материалы должны быть задекларированы. Это известная процедура, о которой знали наши гости (делегация ЮАР — прим. "Ленты.ру"). Так как формальности не были соблюдены, пограничная охрана не могла согласиться [с выносом оружия из самолета]», — сказал дипломат.

Вместе с тем он уточнил, что экипаж и пассажиры могли покинуть самолет.

О том, что польские власти отказались пропустить самолет с охраной Рамафосы в Россию, стало известно 17 июня. При этом южноафриканский портал News 24 уточнял, что самолет задержали в аэропорту Варшавы более чем на сутки из-за того, что, по данным польских властей, на борту воздушного судна были якобы обнаружены опасные вещества.

Рамафоса прибыл в Варшаву для того, чтобы оттуда направиться в Киев для обсуждения возможности прекращения огня и урегулирования конфликта между Россией и Украиной. 17 июня Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург.