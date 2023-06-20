Психолог раскрыл скрытый смысл демонстрации чувств на публике

Психолог Марк Трэверс: демонстрация чувств на публике может быть признаком скрытых страхов

Демонстрация романтических чувств на публике необязательно является признаком крепких и гармоничных отношений, считает психолог Марк Трэверс. Скрытый смысл публичных объятий и поцелуев он раскрыл в авторской колонке для Forbes.

Трэверс подчеркнул, что физические прикосновения явно показывают, что партнерам комфортно в паре, и они испытывают друг к другу нежные чувства. Однако, по его словам, этот способ показать любовь часто используют из-за неуверенности в себе и иных скрытых мотивов. «Чрезмерная демонстрация чувств на публике может быть признаком ненадежной привязанности, когда один или оба партнера компенсируют скрытые страхи в отношениях», — объяснил психолог.

Трэверс добавил, что пары, которые ведут себя сдержанно при других людях, необязательно испытывают трудности. Он уточнил, что некоторым бывает некомфортно показывать эмоции из-за воспитания или собственных убеждений. Тем, кто переживает из-за отстраненности партнера на людях, психолог посоветовал открыто обсудить эту тему и договориться о приемлемом для обоих поведении.

Ранее нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова назвала созависимые отношения разрушительными для психического здоровья. По ее словам, со временем пары в таких союзах начинают ощущать опустошение, нереализованность и тотальное бессилие.