Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Эстонию в матче квалификации Евро-2024

Сборная Бельгии разгромила команду Эстонии со счетом 3:0 в матче квалификации Евро-2024

Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Эстонии в матче четвертого тура квалификации Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Таллине и завершилась со счетом 3:0. Победить гостям помогли гол форварда Жоан Бакайоко и дубль нападающего Ромелу Лукаку. Он забил два мяча с разницей в три минуты в конце первого тайма.

Бельгийцы занимают второе место в группе F, набрав семь очков. Эстонцы расположились на четвертой строчке. В активе команды один балл. Лидерство в группе удерживает сборная Австрии, набравшая десять очков.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.