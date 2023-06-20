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16:26, 20 июня 2023Спорт

В МОК отреагировали на обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024

МОК подтвердил обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже

Фото: Yekatseryna Netuk / Shutterstock / Fotodom

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил проведение обысков в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024. Комментарий организации приводит РИА Новости.

«Нам известно, что сегодня полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе», — отреагировали на ситуацию в МОК.

Ранее 20 июня сообщалось о проведении обысков в офисе в Сен-Дени. По данным Le Parisien, мероприятия проводят сотрудники, назначенные Национальной финансовой прокуратурой Франции. Отмечается, что полиция ищет информацию о потенциальном незаконном получении выгоды при заключении контрактов в рамках организации Игр.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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