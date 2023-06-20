В России предложили продлить запрет на экспорт риса

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года

Министерство сельского хозяйства России предложило продлить запрет на экспорт из страны риса и рисовой крупы. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (...) и крупы рисовой (...) из Российской Федерации», — предложил Минсельхоз в документе.

Ограничения не будут распространяться на рис, который экспортируется в страны-члены Евразийского экономического союза, в Абхазию, Южную Осетию, а также на товары для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, инициатива не коснется товара, поставляемого в рамках международных межправительственных соглашений.

Решение ведомства не затронет продукцию, поставляемую из России в рамках международных транзитных перевозок, и рис, вывозимый физическими лицами для личного использования.

31 декабря 2022 года Россия продлила запрет на экспорт риса на полгода. До этого, с 1 июля, был временно ограничен вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

