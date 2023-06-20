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21:22, 20 июня 2023Экономика

В России предложили продлить запрет на экспорт риса

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года

Фото: Unsplash

Министерство сельского хозяйства России предложило продлить запрет на экспорт из страны риса и рисовой крупы. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (...) и крупы рисовой (...) из Российской Федерации», — предложил Минсельхоз в документе.

Ограничения не будут распространяться на рис, который экспортируется в страны-члены Евразийского экономического союза, в Абхазию, Южную Осетию, а также на товары для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, инициатива не коснется товара, поставляемого в рамках международных межправительственных соглашений.

Решение ведомства не затронет продукцию, поставляемую из России в рамках международных транзитных перевозок, и рис, вывозимый физическими лицами для личного использования.

31 декабря 2022 года Россия продлила запрет на экспорт риса на полгода. До этого, с 1 июля, был временно ограничен вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

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    Марина Совина
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