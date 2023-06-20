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18:48, 20 июня 2023Из жизни

Меган Маркл нашла нового агента и решила стать самым богатым инфлюэнсером в мире

Меган Маркл начала личный ребрендинг и задумала стать высокооплачиваемым инфлюэнсером
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, задумала стать самым высокооплачиваемым инфлюэнсером в мире и монетизировать личный бренд. Об этом сообщает Daily Mail.

После скандального расторжения контракта со Spotify, из-за которого звездная чета Меган Маркл и принца Гарри потеряют около 10 миллионов долларов (800 миллионов рублей), актриса решила снова оседлать волну успеха. Как сообщается, герцогиня Сассекская ищет новые способы монетизации своей известности. Меган Маркл уже начала процесс работы с публичным имиджем и в качестве первого шага ребрендинга нашла нового агента.

Новым агентом Меган Маркл выступил Ари Эммануэль. Он возглавляет агентства WME, которое занимается продвижением и пиаром голливудских звезд. Эммануэль также представляет друзей принца Гарри и Меган Маркл: Опру Уинфри и Тайлера Перри. По слухам, его связывают тесные отношения с членами королевской семьи Саудовской Аравии.

Эксперт по брендам и современной культуре Ник Эде недавно сообщил, что герцогиня Сассекская близка к тому, чтобы стать новым лицом дома Dior и присоединиться к таким звездам, как Джонни Депп и Дженнифер Лоуренс. Однако 20 июня представители Dior выступили с официальным опровержением этой информации и подчеркнули, что не вели никаких переговоров с Маркл.

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В рамках программы своего ребрендинга Меган Маркл построила близкие отношения с экспертом по маркетингу и бьюти-индустрии Викторией Джексон, которая стоит за несколькими крупными косметическими брендами. Маркетинговая компания ее мужа Билла Гати Guthy-Renker развила и продолжает продвигать на рынке ставшие успешными линии косметики Meaningful Beauty и JLo Beauty, принадлежащие соответственно бывшей супермодели Синди Кроуфорд и певице и актрисе Дженнифер Лопес. В контексте подготовки к запуску собственного бренда Меган Маркл возобновила лицензию на лайфстайл-блог The Tig, который она вела с 2012 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Дэн Симмонс, один из директоров Spotify, ответственный за подкасты, назвал принца Гарри и Меган Маркл жуликами и обматерил их. Его комментарий появился вскоре после новостей о разрыве контракта между Spotify и звукозаписывающей компанией скандальной четы.

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    Антонина Черташ
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