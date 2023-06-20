Стала известная новая информация о розыске звезды сериала «Беспринципные»

«МК»: источник опроверг информацию о розыске звезды сериала «Беспринципные» Бабушкиной

Стала известна новая информация о розыске звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, который знаком с деталями расследования.

По его информации, актрису не объявляли в розыск, как ранее об этом заявила телеведущая Ксения Собчак. Источник добавил, что Бабушкиной присвоили статус свидетеля, а также заявил, что артистку уже допросили в Следственном комитете.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева в Москве. При осмотре салона ими были обнаружены похожие на наркотики вещества. Как предположила свекровь актрисы, запрещенные препараты ей и ее супругу могли быть подброшены правоохранителями.

В момент задержания Гацунаев укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне автомобиля улики, став таким образом фигурантом сразу двух уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест.