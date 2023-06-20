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11:03, 20 июня 2023Забота о себе

Любителей поздно ложиться предупредили о меньшей продолжительности жизни

Chronobiology International: любители поздно ложиться спать живут меньше

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Финского института гигиены труда в Хельсинки выяснили, что любители поздно ложиться спать меньше живут по сравнению с «жаворонками» из-за их тяги к вредным привычкам. Такие выводы опубликованы в журнале Chronobiology International.

Новые данные о продолжительности жизни «сов» и «жаворонков» были получены в ходе масштабного исследования близнецов в Финляндии. Проанализировав данные о 8728 участниках, исследователи установили, что у людей-сов риск летального исхода в молодом возрасте на девять процентов выше, чем у «жаворонков».

Ведущий автор исследования Кристер Хаблин считает, что эти цифры связаны с тем, что любители ночного бодрствования больше курили и выпивали по сравнению с «жаворонками». «Среди некурящих, которые в большинстве случаев пили мало, мы не обнаружили связи хронотипа с летальным исходом в молодости», — отметил Хаблин. Он добавил, что среди «сов» только 22 процента никогда не употребляли алкоголь, тогда как среди «жаворонков» таких оказалось 33 процента.

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Ранее сообщалось, что у людей, которые поздно ложатся спать обнаружили повышенный риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что организмы «совы» хуже сжигают жир для получения энергии.

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    Екатерина Улитина
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