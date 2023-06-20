Уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ показали на видео
Российские разведчики показали на видео в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
На видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран НАТО. Офицер группировки «Юг» с позывным Хохол пояснил, что эти бронированные машины были уничтожены с начала лета, во время отражения украинского контрнаступления.
Ранее один из попавших в плен украинских бойцов рассказал, что командование ВСУ нелогично использует предоставленную НАТО технику, из-за чего теряет ее в бою.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потерю ВСУ западной техники, но отметил, что в условиях масштабного наступления потери неизбежны.