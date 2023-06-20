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16:56, 20 июня 2023Россия

Огромный водяной смерч у берегов российского курортного города сняли на видео

Поднимающийся прямо из моря смерч у берегов Сочи сняли на видео

Водяной смерч у берегов Сочи сняли на видео. Кадры с попавшим на них редким природным явлением опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

На ролике виден огромный вихрь, который поднимает в небо воду Черного моря всего в нескольких десятках метров от береговой черты с расположенными на ней строениями. Смерч берет начало у водной глади и теряется в грозовых тучах.

20 июня власти курортного города предупредили жителей об опасных природных явлениях, которые возможны на территории Сочи. Также горожанам пообещали сильные ливни с грозами и градом.

Ранее образовавшийся в Самарской области огромный смерч сняли на видео с близкого расстояния. На кадрах можно детально разглядеть вихрь, занимающий значительную часть видимого неба. Снявший ролик мужчина признался, что никогда не видел ничего подобного.

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    Алан Босиков
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