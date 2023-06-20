США поддержали усилия Китая для завершения конфликта на Украине

Госсекретарь Блинкен: США поддерживают усилия Китая для завершения конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении украинского конфликта. Однако Штаты считают недостаточным прекращение военных действий, рассказал он в интервью NPR.

«Если Китай сможет сыграть конструктивную роль в поиске справедливого и длительного мира на Украине… когда будет правильное время, то это будет хорошо», — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, если Пекин предпринимает инициативы, которые помогают решать проблемы и укреплять мир, то Вашингтон поддерживает эти усилия.

«Что касается Украины, то недостаточно просто иметь мир. Он должен... отражать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенность», — резюмировал он.

Ранее Энтони Блинкен заверил, что Китай играет конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Госсекретарь прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Тогда сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин фактически не ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, не подтвердив и не опровергнув готовность Пекина выступить в этой роли.