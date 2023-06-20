Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:50, 20 июня 2023Мир

США поддержали усилия Китая для завершения конфликта на Украине

Госсекретарь Блинкен: США поддерживают усилия Китая для завершения конфликта на Украине

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении украинского конфликта. Однако Штаты считают недостаточным прекращение военных действий, рассказал он в интервью NPR.

«Если Китай сможет сыграть конструктивную роль в поиске справедливого и длительного мира на Украине… когда будет правильное время, то это будет хорошо», — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, если Пекин предпринимает инициативы, которые помогают решать проблемы и укреплять мир, то Вашингтон поддерживает эти усилия.

«Что касается Украины, то недостаточно просто иметь мир. Он должен... отражать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенность», — резюмировал он.

Ранее Энтони Блинкен заверил, что Китай играет конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Госсекретарь прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Тогда сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин фактически не ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, не подтвердив и не опровергнув готовность Пекина выступить в этой роли.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Головина номинировали на звание автора лучшего гола сезона в чемпионате Франции
    В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
    США поддержали усилия Китая для завершения конфликта на Украине
    Российские рестораны подняли цены в июне
    В ЕП анонсировали разработку 12-го пакета антироссийских санкций
    В США оценили итоги поездки Блинкена в Китай
    Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ
    В ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России
    Макрон подтвердил размещение на Украине ЗРК SAMP/T
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.