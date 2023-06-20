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15:01, 20 июня 2023Спорт

Тренер назвал лучшее упражнение для прокачки трицепса

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшим упражнением для прокачки трицепса французский жим

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучший способ прокачки трицепса. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист предложил делать французский жим. Он отметил, что упражнение считается одним из лучших в бодибилдинге и пауэрлифтинге для развития трехглавой мышцы плеча.

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Ходырев также раскрыл правильную технику выполнения французского жима. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, спина ровная и без излишнего прогиба, плечи опущены вниз, а лопатки сведены вместе. Затем нужно двумя прямыми руками взяться за гантель или гриф и поднять их вверх. Далее на вдохе необходимо плавно согнуть руки в локтях до прямого угла, опуская снаряд за голову, а на выдохе мощным движением выпрямить руки в верхнюю точку. При этом локти должны быть параллельны друг другу.

Ходырев рекомендовал выполнять упражнение в два-три подхода по 8-12 раз, отдых между подходами — две минуты. Тренер подчеркнул, что новичкам следует брать минимальное отягощение.

Ранее Ходырев назвал лучшие способы накачать бицепсы. Эксперт посоветовал делать сгибание рук с гантелями, а также подъемы «молотки».

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    Дарья Коршунова
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