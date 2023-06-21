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13:21, 21 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла действенный способ надолго сохранить чистоту волос

Блогерша Тесса Пей из США посоветовала мыть расческу шампунем и уксусом для чистоты волос

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock

Блогерша Тесса Пей из США раскрыла действенный способ надолго сохранить волосы в чистом виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В первую очередь юзерша с никнеймом tessapeay объяснила, что сберечь внешний вид прядей можно с помощью правильного ухода за заколками и расческами, которые регулярно используются. «На грязных инструментах для волос накапливаются бактерии, которые могут заразить кожу головы и сделать ее жирной!» — добавила она.

Так, по словам пользовательницы сети, необходимо еженедельно мыть щетку для волос, следуя определенным правилам. Сначала инфлюэнсерша посоветовала убрать из расчески выпавшие волосы руками или пинцетом. Затем она порекомендовала смешать теплую воду с шампунем, яблочным уксусом и пищевой содой, опустив туда инструмент.

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В заключение автор ролика добавила, что через 20 минут стоит достать расческу, почистить ее старой зубной щеткой и высушить на полотенце.

Подписчики оценили предложение блогерши в комментариях под постом. «Этот совет мне был просто необходим!», «Я уже попробовала!», «Я примерно так и делаю. Часто во время приема душа расчесываю вымытые волосы и заодно очищаю щетку», — написали они.

В марте парикмахер раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья. По мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.

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    Екатерина Ештокина
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