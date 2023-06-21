Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 21 июня 2023Россия

Вице-спикер Госдумы лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Вице-спикер Госдумы Даванков лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Владислав Даванков

Владислав Даванков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) от партии «Новые люди» Владислав Даванков лично подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение на выборы мэра Москвы, передает ТАСС.

Даванков пообещал, что его кампания будет насыщенной. Предстоит много встреч с депутатами, пояснил он.

«Запланировали с командой проехать 100 районов для того, чтобы доформировать нашу программу. В ней уже сейчас почти 500 пунктов, 500 идей, но она постоянно дополняется новыми идеями», — отметил вице-спикер.

Столичное отделение партии «Новые люди» до этого на конференции единогласно выдвинуло Даванкова кандидатом от партии на пост мэра Москвы.

Известно, что Даванкову 39 лет. Он занимает пост первого замруководителя фракции «Новые люди» в Думе и вице-спикера палаты парламента.

Ранее действующий градоначальник столицы Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на предстоящих выборах.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС определились с использованием замороженных активов России
    Шойгу пообещал обеспечить суверенитет и безопасность России
    Грузинский боец UFC заявил о превосходстве над Махачевым
    Меган Маркл обвинили в обмане поклонников на Spotify
    Порнозвезда рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем
    Путин назвал приоритетом укрепление российской армии
    У Росгвардии похитили миллионы и поставили проржавевшее водолазное оборудование
    Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска
    Россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео
    Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.