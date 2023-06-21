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21:53, 21 июня 2023Спорт

Моуринью наказали за поведение в финале Лиги Европы

Моуринью дисквалифицировали на четыре матча в еврокубках за брань в финале Лиги Европы
Жозе Моуринью

Жозе Моуринью. Фото: John Sibley / Reuters

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стало поведение тренера в финале Лиги Европы, в котором итальянцы встречались с испанской «Севильей». Отмечается, что 60-летнего португальского специалиста дисквалифицировали на четыре матча в еврокубках за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча. Кроме того, клуб был оштрафован на 50 тысяч евро.

В финале Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

После матча Моуринью на парковке стадиона «Пушкаш Арены» начал оскорблять английского арбитра Энтони Тейлора. Он назвал его «гребаным позором».

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    Анастасия Борисова
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