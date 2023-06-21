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15:00, 21 июня 2023Спорт

Грузинский боец UFC заявил о превосходстве над Махачевым

Грузинский боец UFC Топурия заявил о превосходстве над Махачевым
Илия Топурия

Илия Топурия. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Илия Топурия заявил о том, что превосходит действующего чемпиона (UFC) в легком весе Ислама Махачева по нескольким показателям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, у него есть шансы победить россиянина. «Я чувствую, что лучше него во всем: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую», — отметил Топурия.

Последний бой в UFC Топурия провел 10 декабря. Он одержал победу над американцем Брайсом Митчеллом. Всего спортсмен провел 13 поединков в ММА и победил во всех из них.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).

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    Алексей Гусев
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