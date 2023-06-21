Блогерша покрасила волосы в домашних условиях и показала неожиданный результат

Блогерша Микела покрасила дома волосы хной и показала результат с оранжевыми прядями

Блогерша Микела (фамилия неизвестна) покрасила волосы в домашних условиях с помощью натуральных средств и показала неожиданный результат. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом icki_miki рассказала, что решила изменить цвет прядей после осветления. Она воспользовалась хной для волос, смешав ее с крепким чаем вместо воды и двумя ложками столового уксуса. Полученную смесь юзерша оставила на ночь, а утром нанесла по всей длине локонов.

Через несколько часов героиня видео смыла консистенцию с головы. На размещенных кадрах видно, что волосы Микелы приобрели ярко-оранжевый оттенок. «О боже, я похожа на героя из мультика», — посетовала она.

Пользователи сети оценили поступок девушки в комментариях под постом. «Видимо, вы очень скучали по яркому цвету», «Вы похожи на вымышленного персонажа», «К вашему сведению, хна не так безопасна. У некоторых людей после окрашивания посыпались волосы», — заявили они.

В мае блогерша Стеф решила самостоятельно покрасить волосы дома и облысела. В одном из опубликованных видео она продемонстрировала клочья выпавших прядей после проведенной процедуры.