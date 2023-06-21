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16:32, 21 июня 2023Мир

Стало известно о содержании нового пакета санкций против России

Посол Польши: новый пакет санкций против России содержит 70 человек и южную ветку «Дружбы»

Фото: David W Cerny / Reuters

Новый, 11-й пакет санкций против России содержит 70 человек и запрет на транзит нефти через южную ветку российского нефтепровода «Дружба». Содержание нового списка рестрикций раскрыл посол Польши при ЕС Анджей Садось, сообщает ТАСС.

«Санкции будут наложены на 70 человек, ответственных среди прочего за незаконную депортацию детей, более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия. Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную "Дружбу", там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов», — поведал дипломат.

Ранее стало известно, что постпреды стран-членов Евросоюза согласовали очередной, 11-й пакет санкций против России. «Он включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, и персональные ограничения», — говорится в сообщении западных представителей. Теперь в разработке будет находиться следующий, 12-й пакет.

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    Виктория Кондратьева
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