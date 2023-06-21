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08:33, 21 июня 2023Забота о себе

Психотерапевт назвала плюсы примирительного секса для некоторых людей

Психотерапевт Далит назвала примирительный секс эффективным методом решить конфликт в паре

Фото: Unsplash

Примирительный секс — эффективный метод решить конфликт в паре, но подходит он только некоторым людям, считает психотерапевт Алла Далит. В беседе с «Лентой.ру» она назвала плюсы и недостатки этого способа разрешения конфликтов.

Телесный контакт — самый понятный способ общения для любого человека, уверена Далит. Особенно, по мнению специалиста, он помогает тем, у кого плохо развиты коммуникативные навыки.

Прикосновение — универсальный язык. Секс конкретно сообщает: давай будем вместе. И не надо лишних слов. Быстрое сближение без риска дополнительного выяснения отношений очень удобно

Алла Далитпсихотерапевт

Дополнительных эмоций такому примирению добавляет ассоциация со страстью, продолжила психотерапевт. Для многих пар, которые не очень хороши в решении конфликтов с помощью слов, по мнению Далит, возможность быстрого сближения через секс становится действенным выходом из ситуации.

Однако в таком подходе есть и проблема, предупредила собеседница «Ленты.ру». Трудности в отношениях не разрешаются, а ощущение, что все проблемы остались позади, создает стойкую иллюзию. «Через какое-то время нерешенные вопросы всплывают вновь, и иллюзия рушится. Это особенно горько, так как партнеры чувствуют себя обманутыми», — отметила психотерапевт.

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Через секс могут примириться те, кто понимает, что ссора мелочная, отметила Далит. Поможет секс и тем парам, которые знают, что после близости все же обсудят накопившиеся проблемы. «Использовать секс для примирения — это то же самое, что бегать по минному полю в поисках адреналина. Пару раз может повезти», — заключила психотерапевт.

Ранее сексолог Андрей Кузнецов назвал способы справиться со страхами в постели. Он посоветовал готовиться к сексу заранее.

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    Вера Владзиевская
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