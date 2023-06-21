Психотерапевт назвала плюсы примирительного секса для некоторых людей
Примирительный секс — эффективный метод решить конфликт в паре, но подходит он только некоторым людям, считает психотерапевт Алла Далит. В беседе с «Лентой.ру» она назвала плюсы и недостатки этого способа разрешения конфликтов.
Телесный контакт — самый понятный способ общения для любого человека, уверена Далит. Особенно, по мнению специалиста, он помогает тем, у кого плохо развиты коммуникативные навыки.
Прикосновение — универсальный язык. Секс конкретно сообщает: давай будем вместе. И не надо лишних слов. Быстрое сближение без риска дополнительного выяснения отношений очень удобно
Дополнительных эмоций такому примирению добавляет ассоциация со страстью, продолжила психотерапевт. Для многих пар, которые не очень хороши в решении конфликтов с помощью слов, по мнению Далит, возможность быстрого сближения через секс становится действенным выходом из ситуации.
Однако в таком подходе есть и проблема, предупредила собеседница «Ленты.ру». Трудности в отношениях не разрешаются, а ощущение, что все проблемы остались позади, создает стойкую иллюзию. «Через какое-то время нерешенные вопросы всплывают вновь, и иллюзия рушится. Это особенно горько, так как партнеры чувствуют себя обманутыми», — отметила психотерапевт.
Через секс могут примириться те, кто понимает, что ссора мелочная, отметила Далит. Поможет секс и тем парам, которые знают, что после близости все же обсудят накопившиеся проблемы. «Использовать секс для примирения — это то же самое, что бегать по минному полю в поисках адреналина. Пару раз может повезти», — заключила психотерапевт.
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