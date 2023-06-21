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10:16, 21 июня 2023Из жизни

Спаривающиеся муравьи отключили интернет в Германии

Daily Mail: спаривающиеся муравьи отключили интернет и телефоны в Германии

Фото: Edler von Rabenstein / Shutterstock / Fotodom

Муравьи устроили гнездо в распределительной коробке оператора связи и отключили интернет и телефоны в деревне на западе Германии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от города Вальденбург, земля Баден-Вюртемберг. Из-за спаривающихся насекомых в районе пропали телефонная связь и интернет, причем неисправность не могли исправить неделю. «Это была просто катастрофа! Весь район пострадал», — заявил местный житель.

Аппаратура отказала из-за муравьиной кислоты, которую насекомые оставляют после себя во время спаривания. Она разъела мелкие провода и микросхемы, что в конечном счете привело к отключению связи.

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По словам энтомолога Маттиаса Нусса, период спаривания у муравьев обычно приходится на весенние месяцы, после чего они отправляются строить новое гнездо. «Молодая колония поселилась в распределительной коробке, потому что приняла его за удобную пещеру», — сказал Нусс.

После того как причина неисправности была установлена, на место вызвали дезинсекторов, которые удалили муравьев. В компании Telekom рассказали, что в текущем году было зафиксировано уже пять отказов оборудования из-за муравьев. Пресс-секретарь провайдера заявил, что ползающие по платам насекомые вызывают короткие замыкания.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Тучи насекомых заставили многих жителей штата запереться в своих домах.

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    Никита Савин
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