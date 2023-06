Диетолог перечислила неочевидные продукты для увеличения сексуальной активности

Диетолог Манакер: для поднятия уровня тестостерона можно есть семена тыквы и корицу

Для поднятия уровня тестостерона мужчинам и нуждающимся в этом женщинам можно включить в свой рацион ряд неочевидных продуктов, рассказала диетолог Лорен Манакер. Их она перечислила в колонке для издания Eat This, Not That.

Манакер советует есть семена тыквы: они содержат цинк, способствующий выработке мужского полового гормона, от которого зависит сексуальная активность. Источников этого микроэлемента являются и устрицы. Полезной, уточнила Манакер, может оказаться и богатая антиоксидантами корица.

Кроме того, продолжила Манакер, стабилизировать уровень тестостерона в крови позволяют бразильские орехи, гранатовый сок, красное вино, молоко и лосось. «У лосося много преимуществ, в частности, он содержит множество питательных веществ, повышающих уровень тестостерона, таких как витамин D, омега-3 жирные кислоты и селен. Одно исследование показало, что у мужчин, принимавших лососевый жир в течение 90 дней, повышался уровень тестостерона», — объяснила диетолог.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская рассказала, что лекарства, назначаемые при высоком уровне холестерина, ведут к повышению потенции. Бродовская назвала мифом распространенное мнение, что препараты от холестерина вызывают импотенцию.