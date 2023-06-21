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12:50, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Блиновская заявила о заведении дела против взломщиков ее Telegram-канала

Блогерша Блиновская заявила, что на взломавших ее Telegram-канал людей завели дело

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская, попавшая под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, заявила, что на взломавших ее Telegram-канал людей завели дело. Ее слова передает РИА Новости.

«С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу… На людей, которые взломали мой Telegram-канал, заведено дело», — сообщила Блиновская в зале суда. При этом блогерша не уточнила, носит ли заведенное против взломщиков ее канала дело уголовный характер.

В мае в Telegram-канале Блиновской появились новые сообщения после запрета на выход в интернет. Как заявил один из членов команды блогерши, канал был взломан. По его словам, злоумышленники, притворяясь Блиновской, пытались перевести ее подписчиков на другой канал. Вскоре после появления публикаций ФСИН начал проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста.

Блиновская подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По версии следователей, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. В конце апреля суд поместил блогершу под домашний арест до 26 июня. Ей запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи. Позже следствие попросило суд продлить срок домашнего ареста до 26 июля.

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    Олег Давыдов
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