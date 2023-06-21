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12:28, 21 июня 2023Культура

Названы условия возвращения скифского золота в Крым

Глава Крыма заявил, что скифское золото можно будет вернуть после выполнения задач СВО

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал условия возвращения скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов отметил, что артефакты будут довезены до Крыма после того, как Россия выполнит все задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Российские золотовалютные резервы просто украли, так что странно было бы ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции», — добавил Аксенов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предрек исчезновение крымского золота при передаче его Украине.

9 июня стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

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    Анастасия Астахова
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