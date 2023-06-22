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23:58, 22 июня 2023Культура

Режиссер «Титаника» прокомментировал пропажу батискафа с туристами в Атлантике

Режиссер Кэмерон заявил, что шокирован сходством пропажи батискафа с крушением «Титаника»
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон. Фото: Toby Melville / Reuters

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», в беседе с ABC News заявил, что шокирован схожестью между крушением лайнера, который затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа «Титан».

Кэмерон заявил, что капитана лайнера неоднократно предупреждали об айсберге впереди, «и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле». Он добавил, что в ситуации с батискафом «предупреждения не были учтены в точно таком же месте».

По его мнению, вопросы безопасности и инженерные проблемы следует учитывать в приоритетном порядке при глубоководных погружениях.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

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    Марина Совина
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