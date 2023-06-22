В ООН отказались подтверждать данные доклада о детях в украинском конфликте

Зампредставителя генсека ООН не подтвердил данные доклада о детях в украинском конфликте

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался подтверждать информацию о содержании доклада насчет положения детей во время украинского конфликта. Об этом он рассказал в четверг, 22 июня, в ходе брифинга.

«У меня нет каких-либо заявлений или комментариев по докладу, который направлен государствам — членам Совета Безопасности ООН, но еще не опубликован. Как ожидается, он будет опубликован во вторник, [27 июня]», — подчеркнул Хак.

По его словам, в этот день планируется организовать пресс-конференцию с автором доклада спецпредставителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой. Планируется, что она расскажет о деталях документа, отметил Хак.

В то же время зампредставителя генсека ООН на данный момент не может ни подтвердить, ни опровергнуть содержание доклада.

В конце мая прошла рабочая встреча уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с Вирджинией Гамбой.

Как подчеркивалось, главной темой разговора стала защита прав детей, затронутых конфликтом. Обсуждались меры по предотвращению возможных нарушений в отношении несовершеннолетних.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти систематически нарушают права несовершеннолетних. Дипломат напомнила о пострадавших во время 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии.