Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:30, 22 июня 2023Экономика

Алмазы резко подешевели

Мировые цены на алмазы упали за год на 13,8 процента

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Мировые цены на алмазы за последние год упали на 13,8 процента, следует из данных индекса цен на необработанные алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index.

С момента достижения исторического максимума в феврале прошлого года цены снизились еще более резко — на 18,4 процента, а с начала 2023 года алмазы подешевели на 6,5 процента. По словам Пола Зимниски, генерального директора Paul Zimnisky Diamond Analytics, природный алмаз весом в 1 карат и качеством чуть выше среднего сейчас можно купить за 5300 долларов, при этом год назад такой же камень продавался за 6700 долларов.

Генеральный директор Angara Jewelry Анкура Дага в интервью CNBC отметил, что прежний рост цен был спровоцирован повышенным спросом на ювелирные украшения и алмазы во время пандемии COVID-19. По его словам, все лишние деньги, которые не могли быть потрачены на путешествия и рестораны, уходили на предметы роскоши. После снятия ограничений и возвращения потребителей к привычным тратам цены на алмазы перешли к «резкому снижению», добавил он.

Материалы по теме:
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023

По мнению экспертов, на падение цен повлияли также растущая конкуренция со стороны более дешевых искусственных алмазов, а также медленное восстановление китайской экономики. В худшем сценарии в следующие 12 месяцев цены могут снизиться еще на 20-25 процентов от текущего уровня, отметил Дага.

Специалисты отрасли не считают, что санкции в отношении России, крупнейшего мирового производителя алмазов, приведут к серьезному росту цен. По словам Эдана Голана, генерального директора Edahn Golan Diamond Research & Data, Россия не столкнется с проблемами при продаже своих драгоценных камней. «Такие крупные импортеры, как Индия и ОАЭ, не вводили санкций на ввоз российских необработанных алмазов. Так что реального дефицита нет», — сказал он.

19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Помимо эмбарго Лондон заявил о намерении заморозить экспортный рынок алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.