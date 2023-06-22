Алмазы резко подешевели

Мировые цены на алмазы упали за год на 13,8 процента

Мировые цены на алмазы за последние год упали на 13,8 процента, следует из данных индекса цен на необработанные алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index.

С момента достижения исторического максимума в феврале прошлого года цены снизились еще более резко — на 18,4 процента, а с начала 2023 года алмазы подешевели на 6,5 процента. По словам Пола Зимниски, генерального директора Paul Zimnisky Diamond Analytics, природный алмаз весом в 1 карат и качеством чуть выше среднего сейчас можно купить за 5300 долларов, при этом год назад такой же камень продавался за 6700 долларов.

Генеральный директор Angara Jewelry Анкура Дага в интервью CNBC отметил, что прежний рост цен был спровоцирован повышенным спросом на ювелирные украшения и алмазы во время пандемии COVID-19. По его словам, все лишние деньги, которые не могли быть потрачены на путешествия и рестораны, уходили на предметы роскоши. После снятия ограничений и возвращения потребителей к привычным тратам цены на алмазы перешли к «резкому снижению», добавил он.

По мнению экспертов, на падение цен повлияли также растущая конкуренция со стороны более дешевых искусственных алмазов, а также медленное восстановление китайской экономики. В худшем сценарии в следующие 12 месяцев цены могут снизиться еще на 20-25 процентов от текущего уровня, отметил Дага.

Специалисты отрасли не считают, что санкции в отношении России, крупнейшего мирового производителя алмазов, приведут к серьезному росту цен. По словам Эдана Голана, генерального директора Edahn Golan Diamond Research & Data, Россия не столкнется с проблемами при продаже своих драгоценных камней. «Такие крупные импортеры, как Индия и ОАЭ, не вводили санкций на ввоз российских необработанных алмазов. Так что реального дефицита нет», — сказал он.

19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Помимо эмбарго Лондон заявил о намерении заморозить экспортный рынок алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель.