Алмазы резко подешевели
Мировые цены на алмазы за последние год упали на 13,8 процента, следует из данных индекса цен на необработанные алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index.
С момента достижения исторического максимума в феврале прошлого года цены снизились еще более резко — на 18,4 процента, а с начала 2023 года алмазы подешевели на 6,5 процента. По словам Пола Зимниски, генерального директора Paul Zimnisky Diamond Analytics, природный алмаз весом в 1 карат и качеством чуть выше среднего сейчас можно купить за 5300 долларов, при этом год назад такой же камень продавался за 6700 долларов.
Генеральный директор Angara Jewelry Анкура Дага в интервью CNBC отметил, что прежний рост цен был спровоцирован повышенным спросом на ювелирные украшения и алмазы во время пандемии COVID-19. По его словам, все лишние деньги, которые не могли быть потрачены на путешествия и рестораны, уходили на предметы роскоши. После снятия ограничений и возвращения потребителей к привычным тратам цены на алмазы перешли к «резкому снижению», добавил он.
По мнению экспертов, на падение цен повлияли также растущая конкуренция со стороны более дешевых искусственных алмазов, а также медленное восстановление китайской экономики. В худшем сценарии в следующие 12 месяцев цены могут снизиться еще на 20-25 процентов от текущего уровня, отметил Дага.
Специалисты отрасли не считают, что санкции в отношении России, крупнейшего мирового производителя алмазов, приведут к серьезному росту цен. По словам Эдана Голана, генерального директора Edahn Golan Diamond Research & Data, Россия не столкнется с проблемами при продаже своих драгоценных камней. «Такие крупные импортеры, как Индия и ОАЭ, не вводили санкций на ввоз российских необработанных алмазов. Так что реального дефицита нет», — сказал он.
19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Помимо эмбарго Лондон заявил о намерении заморозить экспортный рынок алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель.