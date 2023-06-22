С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»

WSJ: с помощью пропавшего батискафа OceanGate хотела собирать образцы ДНК возле «Титаника»

Компания OceanGate Expeditions с помощью пропавшего батискафа «Титан» хотела собрать образцы ДНК в месте крушения «Титаника». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию, предоставленную компанией.

Отмечается, что ученые, находящиеся на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии на наростах и обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости затонувшего корабля.

Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. Он заявил, что в планах экспедиции было собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В прошлом году eDNAtec уже занималась подобным. Вместе с учеными исследователи компании собираются опубликовать результаты проделанной работы в научном журнале.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Эксперты заявили, что даже в случае обнаружения батискафа для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства. С его помощью можно будет присоединить трос к «Титану» и вытащить его на поверхность.