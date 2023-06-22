Названы самые довольные уровнем своих зарплат европейцы
Самыми довольными уровнем своих зарплат среди жителей стран Евросоюза оказались бельгийцы. Таким образом на опрос бельгийской рекрутинговой компании SD Worx ответили 45 процентов респондентов из этой страны. У них же оказался наименьший уровень недовольства — 22 процента, пишет издание Brussels Times.
Следом за ними с показателем немногим менее 40 процентов идут Германия и Финляндия. Реже всех справедливой свою зарплату называли французы, хорваты и шведы — менее 30 процентов. Чаще всего затруднялись ответить на вопрос по поводу справедливости зарплаты жители Нидерландов, наиболее определившимися оказались финны.
В опросе приняли участие более 16 тысяч европейских работников. Как отмечает издание, исследования имеет значение в связи с европейской директивой, которая требует обеспечить прозрачность заработных плат на отдельных должностях ради устранения гендерного неравенства. В Бельгии эта директива заработает в 2026 году.
Ранее Росстат сообщил, что больше половины россиян оказались довольны своей зарплатой в 2022 году. Чаще всего об этом говорят руководители организаций и органов власти (69,7 процента). Вместе с тем данные Федеральной налоговой службы (ФНС) показывают, что шесть миллионов россиян получают доход меньше минимального размера оплаты труда.