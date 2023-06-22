Названы самые довольные уровнем своих зарплат европейцы

SD Worx: самыми недовольными зарплатами европейцами оказались шведы и французы

Самыми довольными уровнем своих зарплат среди жителей стран Евросоюза оказались бельгийцы. Таким образом на опрос бельгийской рекрутинговой компании SD Worx ответили 45 процентов респондентов из этой страны. У них же оказался наименьший уровень недовольства — 22 процента, пишет издание Brussels Times.

Следом за ними с показателем немногим менее 40 процентов идут Германия и Финляндия. Реже всех справедливой свою зарплату называли французы, хорваты и шведы — менее 30 процентов. Чаще всего затруднялись ответить на вопрос по поводу справедливости зарплаты жители Нидерландов, наиболее определившимися оказались финны.

В опросе приняли участие более 16 тысяч европейских работников. Как отмечает издание, исследования имеет значение в связи с европейской директивой, которая требует обеспечить прозрачность заработных плат на отдельных должностях ради устранения гендерного неравенства. В Бельгии эта директива заработает в 2026 году.

Ранее Росстат сообщил, что больше половины россиян оказались довольны своей зарплатой в 2022 году. Чаще всего об этом говорят руководители организаций и органов власти (69,7 процента). Вместе с тем данные Федеральной налоговой службы (ФНС) показывают, что шесть миллионов россиян получают доход меньше минимального размера оплаты труда.