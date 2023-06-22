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04:52, 22 июня 2023Путешествия

В США допустили гибель членов экипажа пропавшего батискафа

Профессор Карсон: у экипажа пропавшего батискафа «Титан» мог закончиться кислород

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

У экипажа пропавшего в районе Атлантики батискафа «Титан» мог уже закончиться кислород. Такое заявление сделал почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон, пишет Fox News.

Ученый допустил, что кислорода осталось слишком мало. «Вы можете представить, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, возможно, потребляют огромное количество кислорода», — сказал он. С другой стороны, отметил Карсон, если экипаж сохраняет спокойствие или много спит, то кислорода может хватить на более продолжительное время.

Профессор также выразил обеспокоенность тем фактом, что попытки выяснить местоположение батискафа по неопознанным шумам могут отвлечь спасателей и увести поиски от области, которую действительно необходимо изучить, если источником шума было не судно.

Ранее береговая охрана США сообщила, что канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска батискафа.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Компания подтвердила данную информацию 20 июня. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

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