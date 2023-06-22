Фанаты возмутились чересчур откровенным нарядом турецкой актрисы

Платье турецкой актрисы Ханде Эрчел с глубоким вырезом в области бедер возмутило фанатов

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимками в чересчур откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила кадры, на которых она позировала в блестящем платье на тонких бретелях с глубокими вырезами в области бедер, живота и декольте. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде серой сумки и серег. Помимо этого, она завязала волосы в тугую косу и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Фото: @handemiyy

Фанаты не оценили внешний вид артистки, обвинив ее в чрезмерной вульгарности. «Это платье совсем не красивое», «Слишком открыто», «Ты выглядишь как голая», «Почему ты все время раздеваешься?» — возмутились они.

Ранее в июне фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила поклонников. 29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала серию фото, на которых она позирует на фоне шкафа в мини-платье с бахромой. Подписчики раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее слишком худой.