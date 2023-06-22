Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:31, 22 июня 2023Ценности

Фанаты возмутились чересчур откровенным нарядом турецкой актрисы

Платье турецкой актрисы Ханде Эрчел с глубоким вырезом в области бедер возмутило фанатов

Фото: @handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимками в чересчур откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила кадры, на которых она позировала в блестящем платье на тонких бретелях с глубокими вырезами в области бедер, живота и декольте. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде серой сумки и серег. Помимо этого, она завязала волосы в тугую косу и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Фото: @handemiyy

Фанаты не оценили внешний вид артистки, обвинив ее в чрезмерной вульгарности. «Это платье совсем не красивое», «Слишком открыто», «Ты выглядишь как голая», «Почему ты все время раздеваешься?» — возмутились они.

Ранее в июне фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила поклонников. 29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала серию фото, на которых она позирует на фоне шкафа в мини-платье с бахромой. Подписчики раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее слишком худой.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Найдены части пропавшего в Атлантике батискафа
    В Запорожской области отреагировали на слова Зеленского о теракте на ЗАЭС
    Пьяный иностранец выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа в российском городе
    Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой
    В отношении российского главврача решили возбудить дело за массовые увольнения
    Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году
    Дачникам предложили бороться с тлей с помощью одной специи
    Российские полицейские «обложили данью» продавца сахарной ваты и получили срок
    Россия предложила Китаю создать Евразийскую кинопремию
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.