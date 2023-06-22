Иран заподозрили в желании помириться с Украиной

В cеть попали тайные документы о планах властей Ирана помириться с Киевом ради дружбы с ЕС

Хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в сеть документы с секретного семинара для иранских послов, состоявшегося весной этого года. Обучающее мероприятие для дипломатов прошло под названием «Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран». Исходя из этого были сделаны выводы, что Иран хочет помириться с Киевом ради дружбы с другими государствами, пишут «Известия».

Опубликованный документ — это своего рода инструкция для глав дипмиссий о том, какой линии придерживаться в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать. Дипломатам предлагается «изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления» на переговорах с европейскими странами.

В руководстве отмечается, что любое конструктивное взаимодействие с украинской стороной может свести к минимуму негативные последствия украинского конфликта для отношений Ирана с Европейским союзом. «Для этого необходимы сотрудничество и координация между всеми соответствующими органами под эгидой Высшего совета национальной безопасности», — говорится в документе.

Россию и Иран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.

Однако глава МИД Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что Киев так и не предоставил Тегерану доказательства того, что на Украине сбивают ударные беспилотники иранского производства.