В Госдуме высказались об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Депутат Госдумы Журова: российских спортсменов могут не пустить в Париж

Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Париже в 2024 году даже в случае, если их участие одобрит Международный олимпийский комитет (МОК). Именно по этой причине глава комитета Томас Бах должен договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Наших спортсменов могут просто не допустить. Такое право имеет каждая страна, принимающая Олимпийские игры: спортсмены прилетают, а их не пускают. Подобное уже случалось с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Великобритании, когда англичане заявили, что даже если он прилетит, то полетит обратно. Поэтому теперь Бах, предвосхищая подобные сценарии, должен договориться с Макроном», — объяснила Журова.

Политик также добавила, что есть проблемы и со статусом участия российских спортсменов в Олимпиаде: пока не принято решение о том, все ли согласятся состязаться в нейтральном статусе и одобрит ли данное решение российский олимпийский комитет.

Ранее Бах и Макрон провели встречу, на которой обсудили Олимпийские игры-2024 в Париже. В частности было подтверждено, что решение по участию атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже примут в надлежащее время.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.