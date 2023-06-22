Военкор оценил возможность наступления ВСУ по дну Каховского водохранилища

Военкор Васюнин: ВС России приготовились к наступлению ВСУ по дну Каховского водохранилища

Российские военнослужащие уже подготовились к возможному наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дну высохшего Каховского водохранилища. Об этом рассказал военкор Илья Васюнин.

Журналист отметил, что на дне высохшего водохранилища много ила, по которому техника не сможет пройти. Но есть каменистые участки, которые вполне пригодны для форсирования Днепра.

Он вместе с российским военнослужащим оценил возможную опасность от переброски украинских войск через обмелевший Днепр в районе Васильевки Запорожской области.

Российский военный сказал, что сейчас Вооруженные силы Украины перебрасывают силы на левый берег напротив станции Плавни. «Так просто они к нам не зайдут, мы подготовились и их ждем», — сказал он.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят новую фазу наступления на линии соприкосновения в Запорожской области. Одним из направлений может быть обмелевшее русло Днепра.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что военные на южном направлении отразили четыре атаки.