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17:03, 22 июня 2023Забота о себе

Психолог подсказала Ким Кардашьян способ преодолеть синдром самозванца

Психолог Ридинг посоветовала держать спину прямо, чтобы преодолеть неуверенность в себе
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / xRWx / Globallookpress.com

Психолог Сьюзи Ридинг посоветовала подбадривать себя и держать спину прямо, чтобы преодолеть синдром самозванца, на который жалуется даже американская телезвезда Ким Кардашьян. Этот и другие способы справиться с неуверенностью в себе специалистка подсказала в беседе с Independent.

42-летняя Кардашьян в интервью журналу Time, который назвал ее одной из самых влиятельных бизнесвумен, рассказала, что испытывает неуверенность в себе. «У меня все еще есть синдром самозванца или что-то в этом роде. Но я думаю, это часть того, что поддерживает меня», — сказала знаменитость.

Ридинг отметила, что Ким Кардашьян не одинока, так как с синдромом самозванца сталкиваются многие. Она объяснила, что такие люди ощущают себя мошенниками, которых вот-вот разоблачат, они преуменьшают свои достижения и сомневаются в себе, даже если много раз доказывали, что имеют ценные навыки и таланты.

Хорошая новость — не нужно искоренять в себе этот синдром. Позвольте внутреннему голосу неуверенности быть рядом, смиритесь с ним и поймите, что этот голос лишь показывает насколько вы беспокоитесь о деле, которым заняты

Сюзи Ридингпсихолог
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Ридинг посоветовала не заглушать внутреннего критика, но и не зацикливаться на нем. По ее мнению, будет полезно после очередного приступа неуверенности подбодрить себя и вспомнить факты, которые доказывают наличие сильных качеств.

Кроме того, психолог рекомендовала всегда следить за осанкой, поскольку прямое положение спины — это физическое выражение внутренней силы. Еще один способ, который поможет успокоиться и чувствовать себя увереннее, по мнению Ридинг, — это глубокое и ровное дыхание.

Ранее Психолог Анастасия Никулушкина рассказала, как неуверенные в себе люди могут стать успешными. По ее мнению, синдром самозванца способен помочь построить карьеру.

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    Екатерина Улитина
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