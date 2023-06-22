Наряд с камуфляжным принтом Ким Кардашьян на показе Louis Vuitton высмеяли в сети

Американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян высмеяли в сети за сходство с героем игры Minecraft. Соответствующий материал публикует PageSix.

Знаменитость посетила показ модного бренда Louis Vuitton во Франции в спортивном образе. Звезда надела топ на широких бретелях и легинсы с цифровым камуфляжным принтом. Свой наряд она дополнила меховой поясной сумкой тех же оттенков, черной шубой в пол и прозрачными босоножками на высоком каблуке. Кроме того, Кардашьян распустила длинные волосы и нанесла нюдовый макияж.

Фото: Antoine Flament / Getty Images

Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсети Twitter, в которых фанаты раскритиковали внешний вид Кардашьян. «Я подумал, что это ее восковая фигура», «Вам стоит нанять другого стилиста», «Выглядит уродливо», «Дешевый спандекс», «Почему ты похожа на персонажа из игры Minecraft?», «Похожа на восковую фигуру мадам Тюссо», «Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел», — возмутились они.

Ранее в июне Ирина Шейк пришла за дочерью в школу в откровенном наряде и была обругана в сети. На сделанных папарацци кадрах 37-летняя манекенщица в темно-синем джинсовом костюме и черных остроносых сапогах на каблуках с широким голенищем вела за руку дочь Лею.