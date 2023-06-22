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09:40, 22 июня 2023Спорт

Наличие у Костомарова психологических проблем опровергли

ТАСС: у Романа Костомарова нет кардинальных психологических проблем

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Источник, знакомый с ситуацией, опроверг наличие психологических проблем у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Все это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет», — добавил собеседник агентства.

20 июня Telegram-канал «112» сообщил, что Костомаров отказался работать с психологом. Отмечалось также, что ему тяжело в находиться в протезах из-за слабых мышц и сложного заживления тканей после операций.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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