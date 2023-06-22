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20:07, 22 июня 2023Спорт

Российские борцы пропустят чемпионат Европы из-за проблем с визами

Мамиашвили заявил, что российские борцы пропустят чемпионат Европы из-за проблем с визами

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что отечественные спортсмены пропустят молодежный чемпионат Европы из-за проблем с получением испанской визы. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили заявил, что изначально Испания отказала представителям российской команды, однако затем решила предоставить визовую поддержку. «К сожалению, это было сделано поздно, потому что уже 24 июня команды должны быть на турнире, мы физически туда не успеваем», — подчеркнул он.

6 июня стало известно о проблемах с выдачей виз российским теннисистам для участия в Уимблдоне-2023. Агент Лев Кассиль рассказал, что на тот момент визы получили лишь 15 процентов российских игроков.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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    Анастасия Борисова
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