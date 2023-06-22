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13:07, 22 июня 2023Путешествия

Названы гарантирующие всплытие особенности пропавшего в Атлантике батискафа

Инвестор OceanGate: батискаф спроектирован так, чтобы вернуться на поверхность через сутки

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Инвестор компании OceanGate назвал особенности конструкции пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», гарантирующие его всплытие. О них он рассказал CNN.

По словам Аарона Ньюмана (Aaron Newman), который также спускался на подводном аппарате к обломкам «Титаника» в 2021 году, «Титан» был спроектирован так, чтобы вернуться на поверхность через сутки после погружения. Он пояснил, что батискаф удерживается под водой за счет балласта — тяжелых грузов, помогающих добиться устойчивости судна. Они автоматически высвобождаются через 24 часа, чтобы отправить аппарат на поверхность.

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Ньюман добавил, что членов экипажа предупреждают о том, что они могут сбросить балласт, раскачивая корабль, или использовать пневматический насос, чтобы скинуть груз. А если это не помогает, тросы, которые удерживают балласт, через 24 часа сами распадутся и автоматически отправят его на поверхность океана.

Еще один турист, который совершил погружение на «Титане» в 2021 году, — ведущий канала Discovery Джош Гейтс (Josh Gates) — рассказал, что он знает о нескольких способах сбросить балласт и вернуть батискаф на поверхность в случае чрезвычайной ситуации. В их числе — управляемый компьютером сброс грузов, система ручного клапана, которая нагнетает воздух во внешние балластные контейнеры, а также гидравлическая система для сброса грузов.

Ранее турист из Германии Артур Лойбл, заплативший 250 тысяч фунтов стерлингов за тур к «Титанику», рассказал о шокирующем состоянии подводной лодки. По его словам, погрузиться удалось лишь с пятого раза. При этом сама миссия опоздала на пять часов из-за проблем с электричеством, а после погружения части судна начали отваливаться.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров. NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны Соединенных Штатов сообщает, что запасы кислорода на батискафе иссякнут в четверг, 22 июня, к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

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    Марина Черняк
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