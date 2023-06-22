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10:54, 22 июня 2023Бывший СССР

Пашинян призвал вынести вопрос Лачинского коридора в Совбез ООН

Премьер Армении Пашинян призвал рассмотреть вопрос Лачинского коридора в Совбезе ООН

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

На обсуждение Совета безопасности ООН должен быть вынесен вопрос разблокирования Лачинского коридора, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, решение Международного суда ООН о разблокировании коридора должно быть исполнено, следовательно, этот вопрос является частью повестки Совбеза ООН, который уполномочен обеспечивать выполнение таких решений.

В конце мая Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Он назвал печальным тот факт, что коридор, обеспечивающий связь Армении с Нагорным Карабахом, был закрыт в присутствии российских миротворцев.

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    Алевтина Запольская
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