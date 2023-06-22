«Яндекс Плюс» впервые организует «Плюс Дачу» в Санкт-Петербурге на борту корабля

Сервис «Яндекс Плюс» впервые организует «Плюс Дачу» в Санкт-Петербурге на борту корабля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятия пройдут с 27 июня по 11 июля на борту корабля CRUISE by KUZNYAHOUSE. В программе предусмотрено более 50 активностей, среди которых — выступления Favlav и Kito Jempere, круиз с актрисой Ириной Старшенбаум, мастер-классы от «Невидимого театра», кинопоказы на открытой палубе и детские мероприятия.

Ежедневно круиз будет отправляться с пристани на Английской набережной в пять рейсов. На утренних рейсах (12:00) гости «Плюс Дачи» смогут посетить йогу, медитацию и детские мастер-классы, на обеденных (14:45 и 17:30) — лекции, паблик-токи, встречи с артистами и писателями и DJ-сеты, а на вечерних (20:30, 23:30) будут предусмотрены кинопоказы, вечеринки и вечера классической музыки.

Для подписчиков «Яндекс Плюс» вход на мероприятия, программа которых доступна на сайте, будет бесплатным, по предварительной регистрации, а те, у кого подписки нет, смогут оформить бесплатный пробный период.

«Мы хотим познакомить с "Плюс Дачей" подписчиков из разных городов. В прошлом году "Дача" впервые выехала за пределы Москвы, посетив Краснодар. В этом году мы едем в гости к жителям Северной столицы, везя возможность отлично провести время в компании других подписчиков и вживую встретиться с создателями своей любимой музыки, кино и книг», — отметил руководитель «Яндекс Плюс» Андрей Гевак.