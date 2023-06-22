На Таймыре подсчитают численность краснокнижных животных

На Таймыре подсчитают численность краснокнижных толсторогов

На Таймыре подсчитают численность снежных баранов, или толсторогов — парнокопытных, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщает издание «Северный город».

Поддержку исследованию окажет компания «Норникель». По словам вице-президента организации Андрея Грачева, «Норникель» обеспечит экспедицию топливом и доставит на место все необходимое оборудование.

В планах исследователей — установить точные места обитания животных и определить половозрастной состав популяции.

Ранее в сети было опубликовано видео с запечатленными на нем снежными баранами в естественной среде обитания. На снятом одним из пассажиров вертолета ролике видно животных, скачущих по плато Путорана.

В марте Русское географическое общество подвело итоги переписи белых медведей, проживающих на острове Врангеля. Исследование позволило установить, что на острове проживают 864 арктических хищника.