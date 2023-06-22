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14:29, 22 июня 2023Среда обитания

Приговоренный к тюрьме футболист «Спартака» продал квартиру известному диджею

Футболист Квинси Промес продал пентхаус в Нидерландах за €2,5 млн диджею Мартину Гарриксу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Футболист «Спартака» Квинси Промес, которого недавно приговорили к тюрьме за нападение на двоюродного брата, продал свой пентхаус в Нидерландах. Новым владельцем недвижимости стал известный диджей Мартин Гаррикс, сообщает Story.nl.

Речь идет о двухуровневой квартире на улице Зюйдас в Амстердаме. Уточняется, что сделка состоялась в апреле, ею занималась мать спортсмена. Пентхаус обошелся Гарриксу в 2,5 миллиона евро (около 229,5 миллиона рублей). По данным источников, у диджея есть еще несколько квартир в этом районе.

19 июня суд Амстердама заочно приговорил Квинси Промеса к 1,5 года тюремного заключения. Футболиста признали причастным к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Отмечается, что сейчас спортсмен находится в Москве.

3 марта прокуратура Нидерландов запросила два года тюрьмы для Промеса. Тогда сообщалось, что нападающий поссорился с братом, после чего ударил его ножом в колено.

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    Нина Ташевская
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