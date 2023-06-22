Запад выразил готовность производить оружие на Украине при одном условии

Reuters: западные компании готовы производить оружие на Украине, но только после конфликта

Западные предприятия настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинской армии. Представители компаний выразили готовность производить военную технику непосредственно на Украине только после окончания конфликта, пишет агентство Reuters, ссылаясь на местных предпринимателей.

«Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством», — цитируют журналисты слова сотрудника американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Грега Улмера.

В статье утверждается, что ни один из опрошенных представителей западных предприятий не выразил интереса в прямых инвестициях в разгар конфликта.

«Когда речь идет о совместном производстве [вооружений], власти США рассматривают подобные вопросы крайне основательно», — также подчеркнул старший директор по связям с правительством американского производителя беспилотников General Atomics Никола Джонсон.

На данный момент большинство производителей вооружения готовы помогать Киеву лишь издалека, резюмировали авторы статьи.

Ранее замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства. Он также выразил уверенность, что все контракты будут подписаны «в течение следующих нескольких месяцев».

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки западного оружия Киеву продолжатся после завершения конфликта. Он уточнил, что гарантии безопасности страны также предполагают продолжение военной помощи.