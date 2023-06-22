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14:21, 22 июня 2023Россия

Кадырову подарили пулемет из обломков снарядов ВСУ

Бойцы «Ахмата» подарили Кадырову пулемет из обломков снарядов ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» подарили главе Чечни Рамзану Кадырову пулемет из обломков снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как Кадырову вручают муляж пулемета, который был сделан в зоне специальной военной операции. «Видите, дали пулемет, а мы будем стрелять из пулемета», — прокомментировал подарок глава Чечни.

Как пишет канал, пулемет был вручен Кадырова на фестивале «Беноевская весна», посвященному культуре и национальным традициям Чечни. По словам бойцов «Ахамата», муляж изготовлен донецким мастером в зоне спецоперации из обломков снарядов, которыми Украина обстреливала Донецкую народную республику.

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