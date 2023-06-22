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08:54, 22 июня 2023Россия

Названа возможная причина пожара на ростовском складе с посудой

Возможной причиной пожара на складе с посудой под Ростовом назвали замыкание проводки

Кадр: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Ростовской области»

В управлении МЧС по Ростовской области возможной причиной пожара на складе с посудой и электротехникой назвали короткое замыкание электропроводки. Комментарий по происшествию приводится в Telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания на ростовском складе составила две тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг, разъяснили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на рынке «Классик» под Ростовом-на-Дону, где расположен склад, нет. К тушению огня были привлечены 63 человека и 21 единица спецтехники.

Кроме того, к месту происшествия решили направить пожарный поезд.

О пожаре на складе в Ростовской области стало известно утром в четверг, 22 июня. Данных о пострадавших не поступало.

В мае сообщалось о возгорании на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Тогда пожару был присвоен второй ранг. Спустя час горение удалось локализовать.

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    Анна Щербакова
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