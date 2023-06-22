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17:41, 22 июня 2023Спорт

РФС изменил регламент проведения Кубка России

Российский футбольный союз изменил регламент проведения Кубка России в сезоне-2023/2024

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) изменил регламент проведения Кубка России в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает ТАСС.

В сезоне-2023/2024 команда, проигравшая в финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), не будет играть в матче финала Пути регионов за право сыграть в суперфинале турнира. Отмечается, что начало нового розыгрыша Кубка России запланировано на 25-27 июля.

В прошлом сезоне победителем Кубка России стал московский ЦСКА, в финале оказавшийся сильнее «Краснодара». Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и в основное время завершилась со счетом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти — 6:5.

Кубок России проводится с 1992 года. В нем имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы, любительские команды из третьего, четвертого дивизионов, а также медиа-команды.

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    Анастасия Борисова
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