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11:29, 22 июня 2023Спорт

Тренер назвал способ увеличить скорость бега без вреда для здоровья

Ультрамарафонец посоветовал интервальные тренировки для увеличения скорости бега

Фото: jack atkinson / Unsplash

Тренер-ультрамарафонец Александр Элконин назвал способ увеличить скорость бега без вреда для здоровья. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист предупредил, что наращивание скорости бега может быть навредить здоровью, поскольку так повышается риск травмы. Он посоветовал увеличивать показатели постепенно и обратиться с профессиональному тренеру в случае возникновения проблем.

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Элконин рассказал, что для улучшения показателей необходимо регулярно делать специальные беговые упражнения, а также включить в свой график силовые тренировки, чтобы развивать выносливость. «Нужно чередовать две техники: максимальные веса и минимальное количество подходов, а также небольшие нагрузки и увеличенное количество повторений», — пояснил он.

Специалист отметил, что необходимо также развивать способность мышц быстро переключаться между сокращением и расслаблением. Элконин порекомендовал выполнять для этого прыжковые упражнения.

Еще один эффективный способ увеличить скорость бега, по словам Элконина, — это интервальные тренировки, в течение которых пробегают небольшие отрезки за минимальное время. «Чтобы увеличить ритм на дистанции 5 километров, нужно осилить шесть интервалов по 800 метров, для полумарафона придется пробежать восемь интервалов по 2000 метров», — объяснил тренер.

Ранее Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.

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    Андрей Стрельцов
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