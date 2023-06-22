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19:22, 22 июня 2023Спорт

В РФС рассказали об обнадеживающем выступлении представителей ФИФА и УЕФА

Глава РФС Дюков заявил, что выступления представителей ФИФА и УЕФА были обнадеживающими

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал выступление представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на прошедшем исполкоме организации. Его слова приводит Sport24.

Дюков сказал, что их речи были достаточно обнадеживающими. По мнению главы РФС, в ближайшее время могут быть приняты решения, которые приведут к отмене приостановления участия российских сборных в международных турнирах.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучила вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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