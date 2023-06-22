Сальдо предрек провал возможному наступлению ВСУ в Херсонской области

Сальдо: возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал

Возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области обречено на провал. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия», опубликовав детали разговора в своем Telegram-канале.

По его словам, в случае наступления противника в Херсонской области, украинские военные и их техника будут уничтожены. И если ВСУ все же решатся наступать, то вперед бросят пехоту из обычных мобилизованных граждан, а позади уже пойдут заградотряды из боевиков. «Разговоров много, а возможностей мало», — отметил врио губернатора.

Ранее Владимир Сальдо также говорил, что Киев может сообщать о контрнаступлении, но совершить его не способен. По его мнению, Украина столкнулась с нехваткой человеческого ресурса для новых действий.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, о нем свидетельствует использование Киевом стратегических резервов.